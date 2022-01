"Non mi invitare più", "Non ti azzardare". Paolo Brosio sbrocca, Barbara D'Urso lo asfalta: rissa su Canale 5 (Di martedì 25 gennaio 2022) Una puntata difficile. Troppo complicata. Barbara d'Urso, stavolta, deve tenere a bada Paolo Brosio che urla in studio rendendo difficile la conduzione di Pomeriggio 5. Si parla di vaccini e chiesa, tra gli ospiti c'è anche un prete favorevole ai vaccini: una sua intervista è stata titolata mettendo insieme le parole no vax e satanismo. Forse questo elemento fa infuriare Brosio, l'idea di non partecipare alla messa perché senza vaccino gli fa perdere le staffe. Urla e non lascia parlare gli altri. Così, la d'Urso lo invita a stare calmo, ma lui è ancora agitato. “Sennò non mi inviti più, non voglio più venire, non è giusto”. La d'Urso perde la pazienza. “No, attenzione. Scusami eh, a me non va di discutere in diretta perché non è il mio stile. Non mi dici 'sennò non mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Una puntata difficile. Troppo complicata.d', stavolta, deve tenere a badache urla in studio rendendo difficile la conduzione di Pomeriggio 5. Si parla di vaccini e chiesa, tra gli ospiti c'è anche un prete favorevole ai vaccini: una sua intervista è stata titolata mettendo insieme le parole no vax e satanismo. Forse questo elemento fa infuriare, l'idea di non partecipare alla messa perché senza vaccino gli fa perdere le staffe. Urla e non lascia parlare gli altri. Così, la d'lo invita a stare calmo, ma lui è ancora agitato. “Sennò non mi inviti più, non voglio più venire, non è giusto”. La d'perde la pazienza. “No, attenzione. Scusami eh, a me non va di discutere in diretta perché non è il mio stile. Non mi dici 'sennò non mi ...

Non vuole invitare la moglie alla festa di compleanno con gli amici: ha paura che rovini l’atmosfera Commenti Memorabili Pomeriggio 5, Brosio contro Barbara D’Urso: “Non mi invitare più” Non riuscendo a interromperlo né a farlo calmare, la conduttrice ha chiesto al suo ospite di lasciar parlare anche gli altri ma Brosio si è infuriato ancora di più. “Sennò n ...

