McEnroe: «Voglio insegnare a Sinner a diventare cattivo come me e il pubblico del Foro Italico» (Di martedì 25 gennaio 2022) John McEnroe. Il Corriere della Sera, con una grande operazione giornalistica, lo intervista (firma Gaia Piccardi). Tema: la possibile imminente collaborazione con Sinner. «Non sto trattenendo il respiro, ma aspetto che Riccardo Piatti mi chiami per definire! Con Jannik sta facendo un gran lavoro, però non glielo riferisca sennò il mio amico si monta la testa… A New York a fine agosto, in una giornata di pioggia prima dell'Us Open, Jannik è venuto ad allenarsi al mio club. Lì ho parlato con Riccardo, ribadisco la mia disponibilità part time a consigliare il ragazzo, che è una spugna: impara qualcosa da ogni palla, assorbe tutto, è un lavoratore straordinario. E poi ho visto il rispetto nel suo sguardo: non che io sia una leggenda, ma mi guardava con certi occhi…». «Insieme a Kyrgios, Sinner è il talento migliore dell'ultimo decennio.

