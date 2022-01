L’ex procuratore di Milano Francesco Greco indagato per diffamazione dopo la denuncia di Piercamillo Davigo (Di martedì 25 gennaio 2022) La Procura di Brescia ha chiuso le indagini nei confronti delL’ex procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco accusato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del suo collega del periodo di Mani Pulite Piercamillo Davigo. L’ex consigliere del Csm aveva querelato Greco per un’intervista al Corriere delle Sera a Milena Gabanelli del settembre scorso in merito alla presunta Loggia Ungheria e al passaggio di verbali tra il pm milanese Paolo Storari e appunto Davigo. Per questi ultimi due a Brescia è stato chiesto il processo lo scorso novembre per rivelazione del segreto d’ufficio dei verbali delL’ex avvocato di Eni, Piero Amara. Le dichiarazioni del legale, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) La Procura di Brescia ha chiuso le indagini nei confronti deldella Repubblica diaccusato dia mezzo stampa nei confronti del suo collega del periodo di Mani Puliteconsigliere del Csm aveva querelatoper un’intervista al Corriere delle Sera a Milena Gabanelli del settembre scorso in merito alla presunta Loggia Ungheria e al passaggio di verbali tra il pm milanese Paolo Storari e appunto. Per questi ultimi due a Brescia è stato chiesto il processo lo scorso novembre per rivelazione del segreto d’ufficio dei verbali delavvocato di Eni, Piero Amara. Le dichiarazioni del legale, ...

