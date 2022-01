I timori di Letta: “Rischiamo una crisi di sistema e di perdere Draghi in ogni ruolo” (Di martedì 25 gennaio 2022) Il leader dem fiducioso sul capo della Lega: «Con Salvini il dialogo è aperto, ma il problema è a destra» Leggi su lastampa (Di martedì 25 gennaio 2022) Il leader dem fiducioso sul capo della Lega: «Con Salvini il dialogo è aperto, ma il problema è a destra»

Advertising

il_piccolo : I timori di Letta: “Rischiamo una crisi di sistema e di perdere Draghi in ogni ruolo” - messveneto : I timori di Letta: “Rischiamo una crisi di sistema e di perdere Draghi in ogni ruolo”: Il leader dem fiducioso sul… - ilfoglio_it : 'Draghi sta facendo bene a Palazzo Chigi, ma se alla fine sarà lui il candidato, lo voteremo tutti. Spero che Letta… - MIBrutus : RT @ilfoglio_it: Salvini vorrebbe tentare la prova di forza, ma ha paura di non farcela. Letta non si fida del M5s. Come fare? La soluzione… - CLAUDIOMARTANO2 : L'ipotesi di Casini a PdR sarà la tomba della dx italiana. Sarà, come è stato per Mattarella, la dx farà la politic… -