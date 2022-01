Francesca Michielin pubblica il suo primo libro 'Il cuore è un organo' (Di martedì 25 gennaio 2022) Francesca Michielin debutta nell'editoria e pubblica il suo primo libro . l'ex vincitrice di X Factor uscirà il 15 marzo nelle librerie con Il cuore è un organo . Disponibile in preorder da oggi, il ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022)debutta nell'editoria eil suo. l'ex vincitrice di X Factor uscirà il 15 marzo nelle librerie con Ilè un. Disponibile in preorder da oggi, il ...

