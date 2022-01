Covid, quasi 127mila casi in Germania. In 24 ore 393 morti in Francia. Record di contagi anche in Russia (Di martedì 25 gennaio 2022) L’epidemia di Covid continua a stringere la morsa sull’Europa e non solo. Sono 126.955 i nuovi contagi da Sars Cov 2 registrati ieri in Germania, teatro in serata di manifestazioni di protesta contro le misure anti Covid di contromanifestazioni a sostegno delle restrizioni. I casi registrati una settimana fa in 24 ore erano 74.405. L’incidenza per 100mila abitanti su sette giorni è salita oggi a 894,3 dagli 840,3 casi di ieri e i 553,2 di una settimana fa. I casi di decessi sono 214, contro i 193 di una settimana fa. I guariti da inizio pandemia sono stati 7.331.200, le infezioni accertate 8.871.795. Decine di migliaia di persone sono intanto scese in strada ieri sera nel paese per protestare contro l’obbligo vaccinale di cui il Bundestag discute questa settimana e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) L’epidemia dicontinua a stringere la morsa sull’Europa e non solo. Sono 126.955 i nuovida Sars Cov 2 registrati ieri in, teatro in serata di manifestazioni di protesta contro le misure antidi contromanifestazioni a sostegno delle restrizioni. Iregistrati una settimana fa in 24 ore erano 74.405. L’incidenza per 100mila abitanti su sette giorni è salita oggi a 894,3 dagli 840,3di ieri e i 553,2 di una settimana fa. Idi decessi sono 214, contro i 193 di una settimana fa. I guariti da inizio pandemia sono stati 7.331.200, le infezioni accertate 8.871.795. Decine di migliaia di persone sono intanto scese in strada ieri sera nel paese per protestare contro l’obbligo vaccinale di cui il Bundestag discute questa settimana e ...

