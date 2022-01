Sky, offerta flash per intrattenimento, sport e calcio a un prezzo super (Di lunedì 24 gennaio 2022) Da oggi e fino al 30 gennaio sarà possibile avere tutto l’intrattenimento, lo sport e il calcio di Sky a 29,99 euro al mese per 18 mesi anziché 50,00 euro al mese. È la nuova offerta flash lanciata dalla pay-TV per spingere gli abbonamenti ai pacchetti Sky TV, Sky sport e Sky calcio. La promo è comprensiva dell’esperienza Sky Q, l’innovativo servizio di Sky che permette di accedere ai contenuti del proprio abbonamenti da più televisori e dispositivi portatili contemporaneamente. Cosa è possibile vedere con la nuova offerta flash di Sky L’offerta flash di Sky, sottoscrivibile fino al 30 gennaio, offre in un unico abbonamento tutti i contenuti dei pacchetti Sky TV, Sky sport e Sky ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Da oggi e fino al 30 gennaio sarà possibile avere tutto l’, loe ildi Sky a 29,99 euro al mese per 18 mesi anziché 50,00 euro al mese. È la nuovalanciata dalla pay-TV per spingere gli abbonamenti ai pacchetti Sky TV, Skye Sky. La promo è comprensiva dell’esperienza Sky Q, l’innovativo servizio di Sky che permette di accedere ai contenuti del proprio abbonamenti da più televisori e dispositivi portatili contemporaneamente. Cosa è possibile vedere con la nuovadi Sky L’di Sky, sottoscrivibile fino al 30 gennaio, offre in un unico abbonamento tutti i contenuti dei pacchetti Sky TV, Skye Sky ...

