Quirinale, Conte: “Draghi? Obiettivo è preservare continuità dell’azione di Governo, non possiamo fermarci mesi e mesi” (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Fate il calcolo, vedrete saremo i più compatti”. Ha esordito così l’ex premier e leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti prima di entrare a Montecitorio. “Veto su Draghi? Non date una rappresentazione falsa, nessun veto da parte nostra. Se sono persone che hanno requisiti che noi abbiamo fissato, andranno bene. Dovrà essere una personalità di alto profilo e condivisa a tutti. Chi ha queste qualità entra nel novero delle personalità che a noi vanno bene. Su Draghi abbiamo convenuto che l’Obiettivo è preservare la continuità dell’azione del Governo. Non possiamo trascurare le famiglie e le imprese, quindi non ci possiamo fermare per mesi per scegliere un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Fate il calcolo, vedrete saremo i più compatti”. Ha esordito così l’ex premier e leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, parlando con i cronisti prima di entrare a Montecitorio. “Veto su? Non date una rappresentazione falsa, nessun veto da parte nostra. Se sono persone che hanno requisiti che noi abbiamo fissato, andranno bene. Dovrà essere una personalità di alto profilo e condivisa a tutti. Chi ha queste qualità entra nel novero delle personalità che a noi vanno bene. Suabbiamo convenuto che l’ladel. Nontrascurare le famiglie e le imprese, quindi non cifermare perper scegliere un ...

