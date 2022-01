Precipita dal tetto della sua ex scuola | muore un 20enne | succede a Firenze | l’ipotesi dietro la tragedia

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Dramma a Bagno a Ripoli, nella provincia di, dove un giovane di 20 anni è morto dopo essereto dalsua ex. Sulla base delle prime ricostruzionidinamica, spunta una ipotesi sullache si sarebbe consumata nella notte tra sabato 22 e domenica 23 gennaio scorsi.dalsua exunIl, riferisce Ansa, sarebbeto da una porzione delche si trova sulla scala antincendio dell’edificio e sarebbe deceduto dopo il ricovero presso l’ospedale fiorentino di Careggi. Il giovane si sarebbe trovato in quel luogo – ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidente sul lavoro: un operaio di 64 anni è morto ieri a Pomezia, vicino Roma, dopo essere precipitato dal tetto… - Gazzettino : #roberto frezza precipita dal tetto della sua ex #scuola a Firenze: aveva 20 anni. Forse voleva girare un video - ilmessaggeroit : Firenze, precipita dal tetto della sua ex #scuola: Roberto muore a 20 anni. Forse voleva girare un video - PugliaStream : Salento, precipita dal balcone dell'ospizio: muore una donna di 64 anni - MamySwamy : RT @mary922929: Secondo voi è normale che un signore sessantenne va sul balcone,gli prende un ictus e precipita giù dal balcone? Boh io se… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita dal

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che conducono le indagini, coordinatesostituto procuratore Massimo Bonfiglio, il ventenne era insieme a un amico: i due si sarebbero introdotti nell'...Il giovane era ricoverato, le sue condizioni di salute sono immediatamente apparse gravi Di: Redazione Sardegna Live È morto il 20enne di Bagno a Ripoli , in provincia di Firenze , caduto dalla ...Roberto Frezza non ce l’ha fatta. Dopo poco più di un giorno passato nell'ospedale di Careggi tra la vita e la morte in condizioni disperate, il giovane di Bagno a Ripoli caduto da una tettoia dell’Is ...A soccorrerla per primi sono stati proprio i dipendenti della struttura presso cui si trovava. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati a causa dell'impatto al suolo ...