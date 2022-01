Non è possibile vedere tuo figlio partire la mattina per andare a lavorare e non vederlo mai più tornare a casa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Oggi non si deve parlare da industriali, oggi si deve parlare da genitori. . Nel 2021 sono morti 1.404 lavoratori per infortuni sul lavoro, di questi 695 sui luoghi di lavoro (+18% rispetto all’anno 2020, che comunque ha visto il fermo produttivo causa Covid). Rispetto al 2008, anno di inizio delle rilevazioni, l’aumento dei morti sui luoghi di lavoro è del 9%. Il settore che registra il numero più elevato di infortuni mortali è l’agricoltura con il 30,22% di tutti i morti sui luoghi di lavoro. A seguire l’edilizia con il 15% dei morti sul totale. L’autotrasporto rappresenta il 10,75%. L’industria arriva per ultima con il 5,89% di tutti i morti sui luoghi di lavoro. Nonostante la sensibilizzazione, le leggi, i controlli e i miliardi di euro spesi dal nostro Stato per la sicurezza, questo numero continua ad aumentare. L’intera società, famiglie comprese, deve impegnarsi nel ... Leggi su udine20 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Oggi non si deve parlare da industriali, oggi si deve parlare da genitori. . Nel 2021 sono morti 1.404 lavoratori per infortuni sul lavoro, di questi 695 sui luoghi di lavoro (+18% rispetto all’anno 2020, che comunque ha visto il fermo produttivo causa Covid). Rispetto al 2008, anno di inizio delle rilevazioni, l’aumento dei morti sui luoghi di lavoro è del 9%. Il settore che registra il numero più elevato di infortuni mortali è l’agricoltura con il 30,22% di tutti i morti sui luoghi di lavoro. A seguire l’edilizia con il 15% dei morti sul totale. L’autotrasporto rappresenta il 10,75%. L’industria arriva per ultima con il 5,89% di tutti i morti sui luoghi di lavoro. Nonostante la sensibilizzazione, le leggi, i controlli e i miliardi di euro spesi dal nostro Stato per la sicurezza, questo numero continua ad aumentare. L’intera società, famiglie comprese, deve impegnarsi nel ...

