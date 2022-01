Mobilità 2022 2025 | verso il rush finale | i sindacati vogliono l’eliminazione dei vincoli Il Ministero può procedere con atto unilaterale Le ipotesi

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Domani, martedì 25 gennaio, potrebbe anche arrivare la parola fine alla trattativa per il rinnovo del CCNI deldocenti, ATA e personale educativo. Dall'ultimo incontro emerge però ancora distanza: le organizzazioni sindacali chiedono l'eliminazione deidiprevisti per il personale. L'amministrazione, per conto suo, non sembra intenzionata a cogliere tale indicazioni. La conclusione, a questo punto, potrebbe avere risvolti insoliti per una trattativa contrattuale. L'articolo .