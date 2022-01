Meteo Roma del 24-01-2022 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 gennaio 2022)e Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni nubi basse in pianura padana isolate nevicate sulle Alpi centro-orientali fino a bassa quota al pomeriggio c’è lì per lo più soleggiato con qualche nube in pianura padana in serata tempo asciutto comunque con nubi sparse alternate ad ampie schiarite al centro al mattino precipitazioni sparse su Marche e Abruzzo con neve fino a 600-700 m asciutta prove cominciare Seregno o poco nuvolosi al pomeriggio residui fenomeni tra Abruzzo e basso Lazio con neve fino a 500 metri tempo stabile in serata su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo instabile con precipitazioni sparse neve fino a 800300 metri più asciutto sulle Isole maggiori con Cieli poco nuvolosi al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo ...