Lazio, Vavro al Copenaghen: è ufficiale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il primo movimento del mercato della Lazio è in uscita: Denis Vavro passa al Copenaghen. Il difensore torna quindi nel club danese dove ha già militato dal 2017 al 2019. L’operazione è un prestito con diritto di riscatto a fine stagione. Vavro, arrivato alla Lazio nel 2019, si è subito presentato: “Qui mi sono divertito molto, questo club significa molto per me. Arrivo qui con un obiettivo: aiutare la squadra a vincere il campionato. Darà il 100% per questo obiettivo”. L’ufficialità della cessione al Copenaghen è arrivata direttamente dal club danese, che sul proprio sito ha scritto: “Denis Vavro torna al Copenaghen in prestito per la stagione primaverile, che include un’opzione per riscattarlo dalla SS Lazio”. Sui social invece la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il primo movimento del mercato dellaè in uscita: Denispassa al. Il difensore torna quindi nel club danese dove ha già militato dal 2017 al 2019. L’operazione è un prestito con diritto di riscatto a fine stagione., arrivato allanel 2019, si è subito presentato: “Qui mi sono divertito molto, questo club significa molto per me. Arrivo qui con un obiettivo: aiutare la squadra a vincere il campionato. Darà il 100% per questo obiettivo”. L’ufficialità della cessione alè arrivata direttamente dal club danese, che sul proprio sito ha scritto: “Denistorna alin prestito per la stagione primaverile, che include un’opzione per riscattarlo dalla SS”. Sui social invece la ...

