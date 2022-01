La lotta contro l’antisemitismo passa anche dal motore di ricerca (Di lunedì 24 gennaio 2022) È una strategia nazionale quella che serve al Paese per lottare contro l’antisemitismo. Una sfida nell’interesse di tutti che è ancora più urgente in questi ultimi tempi dove nel mondo si sente crescere una recrudescenza di odio. Ed è proprio in quest’ottica e nella settimana del Giorno della Memoria, che cade il 27 gennaio, che la coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo alla Presidenza del Consiglio, Milena Santerini, e Google Italia hanno realizzato una collaborazione per contrastare il fenomeno della disinformazione sul web legata al tema. L’accordo prevede che, effettuando la ricerca di specifiche parole chiave su Google, verrà data preminenza e visibilità a informazioni verificate e accurate che contrastino pregiudizi antisemiti e falsità sul ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 gennaio 2022) È una strategia nazionale quella che serve al Paese perre. Una sfida nell’interesse di tutti che è ancora più urgente in questi ultimi tempi dove nel mondo si sente crescere una recrudescenza di odio. Ed è proprio in quest’ottica e nella settimana del Giorno della Memoria, che cade il 27 gennaio, che la coordinatrice nazionale per laalla Presidenza del Consiglio, Milena Santerini, e Google Italia hanno realizzato una collaborazione per contrastare il fenomeno della disinformazione sul web legata al tema. L’accordo prevede che, effettuando ladi specifiche parole chiave su Google, verrà data preminenza e visibilità a informazioni verificate e accurate che contrastino pregiudizi antisemiti e falsità sul ...

