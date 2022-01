In Libia cento anni dopo la Conferenza di Sirte si combatte ancora occupazione ed intrighi stranieri (Di lunedì 24 gennaio 2022) La storia è fatta di corsi e ricorsi. Secondo Giovan Battista Vico, i corsi ed i ricorsi storici rappresentano il cammino dell’umanità che passa dal senso alla fantasia ed alla ragione e poi, corrompendosi, ricade in basso, nello stato selvaggio, per riprendere di nuovo il processo ascensivo ed iniziare il ricorso della civiltà. Sabato, Sirte ha ospitato un simposio in occasione del 100° anniversario della Conferenza di Sirte, incentrato sulla necessità di unificare la leadership politica tra Oriente e Occidente. Il simposio ha visto la partecipazione di un gran numero di ricercatori, accademici e appassionati di storia della Libia, attraverso la tecnologia Google Meeting oltre ad un’ampia partecipazione in presenza. Il simposio è stato organizzato dalla Fondazione Al-Burhan per il Dialogo e lo ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 24 gennaio 2022) La storia è fatta di corsi e ricorsi. Secondo Giovan Battista Vico, i corsi ed i ricorsi storici rappresentano il cammino dell’umanità che passa dal senso alla fantasia ed alla ragione e poi, corrompendosi, ricade in basso, nello stato selvaggio, per riprendere di nuovo il processo ascensivo ed iniziare il ricorso della civiltà. Sabato,ha ospitato un simposio in occasione del 100°versario delladi, incentrato sulla necessità di unificare la leadership politica tra Oriente e Occidente. Il simposio ha visto la partecipazione di un gran numero di ricercatori, accademici e appassionati di storia della, attraverso la tecnologia Google Meeting oltre ad un’ampia partecipazione in presenza. Il simposio è stato organizzato dalla Fondazione Al-Burhan per il Dialogo e lo ...

Advertising

StrumentiP : #Medioriente #IlCorsivo In Libia cento anni dopo la Conferenza di Sirte si combatte ancora occupazione ed intrighi… - isoladismeraldo : Il nostro Paese è stato spesso accusato di appeasement nei confronti di Mosca, ma in realtà ha aumentato del 5,4 pe… - filippods68 : Tutti con super green pass..firmato Pd…#lamorgesedimettiti Migranti, oltre cento in fuga dalla Libia salvati da Mar… -