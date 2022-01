GF Vip | allarme Covid nella Casa | Delia non sente più i sapori

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Qualcosa di molto strano sta succedendo in queste oredel Grande Fratello Vip 6. Protagonista ancora una voltaDuran. Stavolta tuttavia non c’entra nulla Alex Belli, bensì alcune frasi che la modella sudamericana ha pronunciato nel pomeriggio di domenica e che non sono sfuggite ai telespettatori di Canale 5. Parlando con alcune concorrenti,Duran ha dichiarato di non sentire più i. La regia è intervenuta immediatamente per censurare il dialogo cambiando inquadratura, ma ormai i telespettatori sintonizzati sulla diretta di Mediaset Extra avevano sentito e su Twitter è esploso il panico. Non sentire ie gli odori è infatti uno dei sintomi del virus, e va detto chenegli ultimi giorni ha anche la tosse. ...