Gf Vip | Alessandro Basciano giura sul figlio | ' Voglio un prete | altrimenti non dormirò con Sophie'

Pentimento perBasciano. Dopo aver giurato sul figlio, richiede una confessione con un prete all'interno della Casa del Grande Fratello. Nelle scorse ore, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ...Confessioni importanti nella Casa del Grande Fratello. Sophie Codegoni , in queste ore, si è confidata con Miriana Trevisan. L'ex tronista di Uomini e Donne , ormai in coppia conBasciano, ha svelato cosa è successo sotto le coperte con ...Alessandro Basciano, al Grande Fratello Vip, ha fatto un grande scivolone. Durante una lite con Sophie le ha detto parole molto forti, e la ragazza gli ha buttato fuori le valigie.Poche ore fa nella Casa più spiata d'Italia Alessandro Basciano si è reso protagonista di una richiesta alquanto sui generis che non ha precedenti nella storia del programma ...