Ciclismo, Egan Bernal ricoverato in ospedale. Sarà operato (Di martedì 25 gennaio 2022) Non arrivano belle notizie dalla Colombia. Egan Bernal subirà infatti un intervento chirurgico in seguito alle varie fratture riportate dopo l’incedente avvenuto questo pomeriggio in allenamento. L’atleta, in sella ad una bici da cronometro, si è reso protagonista di una violenta caduta dopo colpito un autobus che era parcheggiato sulla strada. Stando a quanto riporta ‘Velonews.com’, i medici della Clínica Universidad de La Sabana hanno rivelato chiarito la condizione clinica del sudamericano che dopo l’impatto con il pullman non ha mai perso conoscenza e non è mai stato a rischio di vita. Si attendono ulteriori dettagli in merito al vincitore del Giro d’Italia 2021 che ha rischia seriamente di saltare l’edizione 2022 del Tour de France, l’obiettivo principale per il 2022 del 25enne nativo di Bogotá che si stava allenando con alcuni compagni di ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Non arrivano belle notizie dalla Colombia.subirà infatti un intervento chirurgico in seguito alle varie fratture riportate dopo l’incedente avvenuto questo pomeriggio in allenamento. L’atleta, in sella ad una bici da cronometro, si è reso protagonista di una violenta caduta dopo colpito un autobus che era parcheggiato sulla strada. Stando a quanto riporta ‘Velonews.com’, i medici della Clínica Universidad de La Sabana hanno rivelato chiarito la condizione clinica del sudamericano che dopo l’impatto con il pullman non ha mai perso conoscenza e non è mai stato a rischio di vita. Si attendono ulteriori dettagli in merito al vincitore del Giro d’Italia 2021 che ha rischia seriamente di saltare l’edizione 2022 del Tour de France, l’obiettivo principale per il 2022 del 25enne nativo di Bogotá che si stava allenando con alcuni compagni di ...

Advertising

SkySport : Egan Bernal cade in allenamento: frattura di femore e rotula. Attesa operazione #SkySport #Bernal #Ciclismo - AlessioPaso : RT @SkySport: Egan Bernal cade in allenamento: frattura di femore e rotula. Attesa operazione #SkySport #Bernal #Ciclismo - infoitsport : Ciclismo - Incidente per Egan Bernal: frattura di femore e rotula durante un allenamento in Colombia - infoitsport : Ciclismo, caduta in allentamento Egan Bernal in Colombia. L'atleta sotto controllo in ospedale - fuori__luogo : RT @RSIsport: ????? La stagione di Egan Bernal, protagonista di uno sfortunato incidente stradale in Colombia, potrebbe già essersi conclusa… -