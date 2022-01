Chi boccia il nucleare? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Oggi pubblichiamo un contenuto che non nasce per BUTAC, ma è stato in origine scritto da Luca Romano, “l’avvocato dell’atomo” e pubblicato su Italia nucleare. Abbiamo deciso così perché anche noi abbiamo visto titoli come questo di ANSA: Esperti Ue bocciano nucleare e gas ‘verdi’ O ancora su FQ: Gli esperti Ue bocciano gas e nucleare RaiNews, che ricopia ANSA: Esperti Ue bocciano nucleare e gas ‘verdi’ E abbiamo verificato che non corrispondeva esattamente a quanto era stato detto, e a chi l’aveva detto. Ma nel momento in cui stavamo per chiedere al nostro Ing Nuculare un aiuto, ecco che Italia nucleare ha pubblicato un articolo sullo stesso argomento, affidandolo a chi del settore è appassionato intenditore. Abbiamo quindi chiesto il permesso di ... Leggi su butac (Di lunedì 24 gennaio 2022) Oggi pubblichiamo un contenuto che non nasce per BUTAC, ma è stato in origine scritto da Luca Romano, “l’avvocato dell’atomo” e pubblicato su Italia. Abbiamo deciso così perché anche noi abbiamo visto titoli come questo di ANSA: Esperti Uenoe gas ‘verdi’ O ancora su FQ: Gli esperti Ueno gas eRaiNews, che ricopia ANSA: Esperti Uenoe gas ‘verdi’ E abbiamo verificato che non corrispondeva esattamente a quanto era stato detto, e a chi l’aveva detto. Ma nel momento in cui stavamo per chiedere al nostro Ing Nuculare un aiuto, ecco che Italiaha pubblicato un articolo sullo stesso argomento, affidandolo a chi del settore è appassionato intenditore. Abbiamo quindi chiesto il permesso di ...

Advertising

butacit : Chi boccia il nucleare? - horowitzvla : Il #renzi boccia il #Riccardi! Riccardi non ha nessuna condanna od indagine in corso e certamente non ama chi fa t… - Maurizio2L : Nelle fiction si preoccupano di quello che dice la TV! Avessi mai visto qualcuno che si preoccupa x quello che dice… - Fernando_Boccia : Questo signore sta distruggendo l'Italia e chi non si lamenta e si ribella è suo complice! #Draghidimettiti… - Teresio_Boccia : RT @lisadagliocchib: E quest’Italia, un’Italia che c’è anche se viene zittita o irrisa o insultata, guai a chi me la tocca. Guai a chi me l… -