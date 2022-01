Auto contro bus a Rezzato Brescia | nessuna delle 5 giovani vittime aveva la patente

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Nessuno dei cinquemorti sabato sera nell’che si è schiantataun pullman a, in provincia dila. Alla guida c'era il ventiduenne Salah Nadiq , il...

Advertising

AurelianoStingi : In arrivo un nuovo farmaco contro la Covid19? Scopriamo assieme l'Ensvibep. Video: - TuttoH24 : Ancora vittime sulle strade lucane. Domenica notte a Baragiano Scalo nel potentino, ha perso la vita un uomo di 70… - salernotoday : Si schianta contro un albero per evitare un'altra auto: giovane ferito a Campagna - larampait : #Auto contro #bus: nessuna delle 5 #vittime aveva la #patente - 11secon : #CRONACA L'auto, prestata da un amico, si è schiantata contro un pullman sabato sera a Rezzato, nel bresciano. Ness… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto contro

Nessuno dei cinque giovani morti sabato sera nell'che si è schiantataun pullman a Rezzato , in provincia di Brescia , aveva la patente. Alla guida c'era il ventiduenne Salah Nadiq , il più grande del gruppo. Il padre ha spiegato al ...L'sportiva si spezza letteralmente in due, ma gli occupanti sono incredibilmente sopravvissuti. 24 gennaio 2022Il video arriva da Hong Kong. Il proprietario di una Lotus, che procede spedito lungo un rettilineo, improvvisamente perde il controllo della ...BRESCIA - Sull'auto finita contro un pullman sabato sera viaggiavano 5 giovanissimi, tutti deceduti: il più grande aveva 22 anni, la più piccola 17. Ancora non è noto chi fosse al volante, ma è stato ...