(Di lunedì 24 gennaio 2022) Saltano gli spazi di «aiuto compiti», le ore di sorveglianza in mensa, l’impegno con i ragazzi prima e dopo le lezioni: con classi in quarantena, in DAD e con studenti a casa malati, glirischiano di perdere di nuovo una significativa parte del loro reddito, come accaduto a inizio pandemia.

Advertising

webecodibergamo : Assistenti educatori scolastici nel caos per quarantene e dad. Lasciati senza cassa Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Assistenti educatori

IL GIORNO

Sono inoltre presenti gliprofessionali (8%), i medici di area internistica e pediatri (5%... i tecnici della riabilitazione psichiatrica (3%), glisociali (2%) ed infine i ...sociali, psicologi,, tutori, curatori: un business sulla pelle dei bambini!!! Un business che strappa i bambini dalla loro vita, a volte in nome di una bigenitorialità che viene ...Saltano gli spazi di «aiuto compiti», le ore di sorveglianza in mensa, l’impegno con i ragazzi prima e dopo le lezioni: con classi in quarantena, in DAD e con studenti a casa malati, gli assistenti ed ...E' stata realizzata dal Servizio sanitario nazionale. Ragazze giovani sono la maggioranza dei pazienti presi in carico ...