Quirinale | Conte | ' non voglio fare mazziere ma orientare scelta con M5S'

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Conte dopo il vertice con Letta e Speranza: “Draghi? Non facciamo proposte e non poniamo veti” - Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - MediasetTgcom24 : Quirinale, Conte: 235 voti M5s per presidente che rappresenti italiani #Quirinale - MattiaGallo17 : RT @martinoloiacono: QUIRINALE: CONTE, 'HO PROPOSTO RICCARDI, NON E' CANDIDATURA BANDIERA'. (Ile-Ant/Adnkronos) - DanicWasTaken : RT @martinoloiacono: QUIRINALE: CONTE, 'HO PROPOSTO RICCARDI, NON E' CANDIDATURA BANDIERA'. (Ile-Ant/Adnkronos) -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Conte

TGCOM

Negli ambienti Pd sono convinti che i nomi davvero in corsa per ilsiano tre. Nessuno dei quali sarà protagonista domani, nell'urna, mentre si consumerà la ...5 Stelle che non seguono. ...Riccardi è un buon profilo, ma non abbiamo parlato di candidati" ha detto, mentre De Pretis insiste: "Riccardi non è un nome di bandiera". Al via incontro Letta -- Speranza: "Berlusconi ..."Draghi ha rappresentato per l'Italia una straordinaria risorsa nel 2021 e in questo inizio 2022. Il nostro compito è proteggere la risorsa sia per la campagna vaccinale sia per il rilancio del nostro ...Roma, 23 gen. "I nostri voti li dobbiamo mettere a disposizione, come nelle corde dei nostri valori, non per interessi di parte me per gli interessi degli itali ...