Napoli Nandez, affondo di Giuntoli per l’estate (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Napoli, visti i pochi giorni rimanenti per effettuare le ultime trattative di mercato, pensa già alla sessione estiva Il Napoli pensa già al futuro oltre a setacciare il mercato per un terzino. Giuntoli è già al lavoro per provare ad anticipare la concorrenza per Nandez. Il Ds degli azzurri sta preparando l’assalto per l’uruguaiano. Negli ultimi giorni si è raffreddata la pista Torino per il centrocampista. A riferirlo il Corriere dello Sport. CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Il, visti i pochi giorni rimanenti per effettuare le ultime trattative di mercato, pensa già alla sessione estiva Ilpensa già al futuro oltre a setacciare il mercato per un terzino.è già al lavoro per provare ad anticipare la concorrenza per. Il Ds degli azzurri sta preparando l’assalto per l’uruguaiano. Negli ultimi giorni si è raffreddata la pista Torino per il centrocampista. A riferirlo il Corriere dello Sport. CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Su #Nandez non solo il @TorinoFC_1906, piace anche al @sscnapoli - tuttonapoli : Napoli su Nandez? Dg Cagliari non lo molla: 'Non ci sono cessioni pianificate' - gilnar76 : VIDEO | Nahitan Nandez dal Cagliari al #Napoli? LA NOTIZIA! #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Spazio_Napoli : VIDEO | Nahitan Nandez dal Cagliari al Napoli? LA NOTIZIA! - _SiGonfiaLaRete : #Napoli-#Nandez, difficile l'arrivo a gennaio: il motivo -