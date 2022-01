L'Ue "tifa" un Mattarella bis e Draghi a Palazzo Chigi fino al 2023 (Di domenica 23 gennaio 2022) Meglio un anno con Mario Draghi presidente del Consiglio per portare avanti il piano di Recovery dell'Italia e rassicurare i mercati oppure sette anni con Mario Draghi presidente della Repubblica per fare da garante di fronte al ritorno della tradizionale instabilità della politica italiana? L'Unione europea si trova di fronte a questo dilemma, nel momento in cui a Roma iniziano le votazioni per eleggere il capo dello stato. “Tocca agli italiani e al Parlamento italiano scegliere il presidente della Repubblica”, è la risposta standard che è stata preparata dai portavoce di Commissione e Consiglio europeo, in caso di domande dei giornalisti. Ed è anche la risposta che danno “on the record” ambasciatori, commissari e funzionari. Tutti guardano alle manovre degli ultimi giorni Roma. Tutti sanno che la politica italiana offre sempre sorprese inattese. ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 23 gennaio 2022) Meglio un anno con Mariopresidente del Consiglio per portare avanti il piano di Recovery dell'Italia e rassicurare i mercati oppure sette anni con Mariopresidente della Repubblica per fare da garante di fronte al ritorno della tradizionale instabilità della politica italiana? L'Unione europea si trova di fronte a questo dilemma, nel momento in cui a Roma iniziano le votazioni per eleggere il capo dello stato. “Tocca agli italiani e al Parlamento italiano scegliere il presidente della Repubblica”, è la risposta standard che è stata preparata dai portavoce di Commissione e Consiglio europeo, in caso di domande dei giornalisti. Ed è anche la risposta che danno “on the record” ambasciatori, commissari e funzionari. Tutti guardano alle manovre degli ultimi giorni Roma. Tutti sanno che la politica italiana offre sempre sorprese inattese. ...

