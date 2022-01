Giornata della Memoria, Anpi ricorda con un concerto Vittore Veneziani: direttore di coro alla Scala di Milano allontanato perché ebreo (Di domenica 23 gennaio 2022) Vittore Veneziani è considerato il più grande direttore di coro italiano fra le due guerre. Lo vogliono ricordare Anpi Scala e Anpi Milano, con il consueto concerto che si terrà al Teatro alla Scala in occasione del Giorno della Memoria. Ferrarese e di religione ebraica, Veneziani fu chiamato nel prestigioso teatro milanese da Toscanini. Nel 1938 però fu allontanato a causa delle leggi razziali, quando vennero revocati anche tutti gli abbonamenti annuali ai sottoscrittori “appartenenti alla razza ebraica”. Scappò in Svizzera e tornò nel capoluogo lombardo solo nel 1946, quando fu richiamato, sempre da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022)è considerato il più grandediitaliano fra le due guerre. Lo voglionore, con il consuetoche si terrà al Teatroin occasione del Giorno. Ferrarese e di religione ebraica,fu chiamato nel prestigioso teatro milanese da Toscanini. Nel 1938 però fua causa delle leggi razziali, quando vennero revocati anche tutti gli abbonamenti annuali ai sottoscrittori “appartenentirazza ebraica”. Scappò in Svizzera e tornò nel capoluogo lombardo solo nel 1946, quando fu richiamato, sempre da ...

