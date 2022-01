Gerry Scotti, la fine del matrimonio dell’ex moglie Patrizia Grosso: “Non andavamo più d’accordo per colpa mia” (Di domenica 23 gennaio 2022) Gerry Scotti, con l’ex moglie Patrizia Grosso il matrimonio nel 1991: l’anno seguente nasceva Edoardo unico figlio della coppia. Oggi vedremo l’amatissimo conduttore ad “Amici” a partire dalle 14:00 su Canale 5, chiamato in causa dalla padrona di casa, Maria De Filippi per giudicare una prova di canto. Gerry Scotti la copertina di “Sorrisi” con l’ex moglie Sulla donna che ha fatto capitolare Gerry all’altare da sempre c’è stato il massimo riserbo, eccetto rare occasioni nelle quali è apparsa al fianco del marito come la copertina di Sorrisi e Canzoni, dedicata al famoso presentatore in occasione della nascita di Edoardo nel 1992. Dopo undici anni di matrimonio la coppia entra in crisi e si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022), con l’exilnel 1991: l’anno seguente nasceva Edoardo unico figlio della coppia. Oggi vedremo l’amatissimo conduttore ad “Amici” a partire dalle 14:00 su Canale 5, chiamato in causa dalla padrona di casa, Maria De Filippi per giudicare una prova di canto.la copertina di “Sorrisi” con l’exSulla donna che ha fatto capitolareall’altare da sempre c’è stato il massimo riserbo, eccetto rare occasioni nelle quali è apparsa al fianco del marito come la copertina di Sorrisi e Canzoni, dedicata al famoso presentatore in occasione della nascita di Edoardo nel 1992. Dopo undici anni dila coppia entra in crisi e si ...

Advertising

AmiciUfficiale : DOMANI ore 14.00 tutti sintonizzati su Canale 5 per una puntata davvero ricca di emozioni e tra i GRANDI OSPITI ci… - WittyTV : Gerry Scotti è il giudice della GARA COVER! Siete tutti sintonizzati su Canale 5? #Amici21 - easybreezydinah : RT @HikariLuci: Scusate, io capisco tutto… Ma in tutto ciò, ad un passo dal serale, perché per le classifiche che rischiano di farli buttar… - _onlyalexandraa : RT @lulexstrina: è con gerry scotti che lui ha preso la maglia grigia, ed è sempre con gerry scotti che lui ha preso quella d’oro. sempre c… - benjamn_boliche : RT @AmiciUfficiale: 'Aquiloni' è il brano che Crytical ha deciso di interpretare al pianoforte di fronte a Gerry Scotti! Merita di continua… -