Covid e viaggi, "Ue verso cambio regole per spostamenti" (Di domenica 23 gennaio 2022) La prossima settimana l'Unione Europea cambierà le regole per gli spostamenti, facendo così un passo verso un nuovo modello di gestione della pandemia che mira a ritirare le restrizioni generalizzate ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) La prossima settimana l'Unione Europea cambierà leper gli, facendo così un passoun nuovo modello di gestione della pandemia che mira a ritirare le restrizioni generalizzate ...

Advertising

repubblica : Viaggi nell'Ue, cambiano le regole: conterà il proprio certificato Covid, non più la situazione del Paese di proven… - SkyTG24 : Covid, viaggi e quarantena: ecco come potrebbero cambiare le regole in Ue - ManuelaDiCenta : RT @MTurismoItalia: “Alleggerire i divieti Covid sui viaggi, lo dice anche l’Oms”. L’intervista al Min. @massimogara pubblicata oggi su @… - grandiales : RT @GiovaQuez: L'Ue prepara un nuovo modello di gestione della pandemia per i viaggi eliminando l'approccio delle 'area geografica di prove… - infoitinterno : Covid, viaggi e quarantena: ecco come potrebbero cambiare le regole in Ue -