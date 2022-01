Calcio: intervento riuscito per Federico Chiesa, in campo tra 7 mesi. Potrebbe esserci eventualmente ai Mondiali (Di domenica 23 gennaio 2022) Un incubo per la Juventus e per la Nazionale italiana. L’infortunio di Federico Chiesa, arrivato nel primo incontro del nuovo anno per i bianconeri, in casa della Roma, è stato una tegola importante sia per la squadra di mister Allegri che per i campioni d’Europa, che a breve saranno impegnati negli spareggi verso i Mondiali. Per l’ala bianconera, come riportato dal sito della Juventus, è arrivato oggi l’intervento chirurgico: “Questo pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”. E ancora: “L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Un incubo per la Juventus e per la Nazionale italiana. L’infortunio di, arrivato nel primo incontro del nuovo anno per i bianconeri, in casa della Roma, è stato una tegola importante sia per la squadra di mister Allegri che per i campioni d’Europa, che a breve saranno impegnati negli spareggi verso i. Per l’ala bianconera, come riportato dal sito della Juventus, è arrivato oggi l’chirurgico: “Questo pomeriggio è stato sottoposto adchirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”. E ancora: “L’, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini, è perfettamente. I tempi ...

