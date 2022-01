Amici 21, puntata del 23/01/2022: Rudy Zerbi elimina Rea, frizioni tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro per ‘colpa’ di Mattia Zenzola (Di domenica 23 gennaio 2022) Si è appena conclusa la diciassettesima puntata di Amici 21, condotta da Maria De Filippi affiancata dai prof di canto Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini e dai prof di ballo Veronica Peparini, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Ospiti della puntata di oggi sono stati Gerry Scotti, giudice della gara di canto e Franco 126 che ha presentato il suo nuovo album intitolato Uscire di scena. Maria ha annunciato che da questa settimana per i ragazzi di Amici 21 comincia la corsa al serale e in virtù di ciò le felpe grigie utilizzate fino a questo momento sono state sostituite da questa puntata dalle felpe nere e oro, che gli allievi dovranno difendere settimana dopo settimana fino all’inizio ... Leggi su isaechia (Di domenica 23 gennaio 2022) Si è appena conclusa la diciassettesimadi21, condotta da Maria De Filippi affiancata dai prof di canto, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini e dai prof di ballo Veronica Peparini,. Ospiti delladi oggi sono stati Gerry Scotti, giudice della gara di canto e Franco 126 che ha presentato il suo nuovo album intitolato Uscire di scena. Maria ha annunciato che da questa settimana per i ragazzi di21 comincia la corsa al serale e in virtù di ciò le felpe grigie utilizzate fino a questo momento sono state sostituite da questadalle felpe nere e oro, che gli allievi dovranno difendere settimana dopo settimana fino all’inizio ...

