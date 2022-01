Alda D’Eusanio, dopo lo sfogo è pronta a fare causa a Mediaset: “Cacciarmi via con infamia…” (Di domenica 23 gennaio 2022) Alda D’Eusanio dopo lo sfogo avvenuto di recente è pronta a are causa all’azienda Mediaset: ecco cosa è successo Tutti conosciamo il volto di questa donna come uno dei più importanti e più apprezzati dell’azienda Rai, conosciuta per la sua professionalità e il suo talento dimostrato in uno dei programmi più seguito dagli spettatori, La vita in diretta prima che approdasse alla conduzione attuale Alberto Matano: stiamo parlando di Alda D’Eusanio, una giornalista, conduttrice e opinionista italiana conosciuta anche per la profonda amicizia e legame con Bettino Craxi. curiosità (foto web)Il suo successo risale agli anni Ottanta sia per l’amicizia con Craxi che suscitò scalpore in quanto ella era un inviata del TG 2. ... Leggi su topicnews (Di domenica 23 gennaio 2022)loavvenuto di recente èa areall’azienda: ecco cosa è successo Tutti conosciamo il volto di questa donna come uno dei più importanti e più apprezzati dell’azienda Rai, conosciuta per la sua professionalità e il suo talento dimostrato in uno dei programmi più seguito dagli spettatori, La vita in diretta prima che approdasse alla conduzione attuale Alberto Matano: stiamo parlando di, una giornalista, conduttrice e opinionista italiana conosciuta anche per la profonda amicizia e legame con Bettino Craxi. curiosità (foto web)Il suo successo risale agli anni Ottanta sia per l’amicizia con Craxi che suscitò scalpore in quanto ella era un inviata del TG 2. ...

