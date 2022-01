Uomini e Donne: Luca Saladino rompe il silenzio su di lei (Di sabato 22 gennaio 2022) Il nuovo tronista di Uomini e Donne parla di Roberta e Samuele: “Spero abbiano un rapporto sereno” Luca Saldino da poche settimane è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore, che fin da subito si è fatto conoscere per la sua bontà d’animo è entrato nel cuore di tutti. Proprio per questo motivo il pubblico è stato molto felice quando Maria gli ha proposto la sedia rossa. Intervistato a Uomini e Donne Magazine, Luca ha parlato della fine del percorso con Roberta dopo che ha scelto Samuele. Ai due neo fidanzatini ha voluto dedicare un bel pensiero, andiamo a vedere cosa ha dichiarato. Luca Saladino senza rimorsi: le parole al miele per Roberta Non ha rimorsi e rancori ... Leggi su formatonews (Di sabato 22 gennaio 2022) Il nuovo tronista diparla di Roberta e Samuele: “Spero abbiano un rapporto sereno”Saldino da poche settimane è diventato il nuovo tronista di. L’ex corteggiatore, che fin da subito si è fatto conoscere per la sua bontà d’animo è entrato nel cuore di tutti. Proprio per questo motivo il pubblico è stato molto felice quando Maria gli ha proposto la sedia rossa. Intervistato aMagazine,ha parlato della fine del percorso con Roberta dopo che ha scelto Samuele. Ai due neo fidanzatini ha voluto dedicare un bel pensiero, andiamo a vedere cosa ha dichiarato.senza rimorsi: le parole al miele per Roberta Non ha rimorsi e rancori ...

