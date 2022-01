Una cena per Wayne Santana

(Di sabato 22 gennaio 2022) In occasione dell'uscita del tanto atteso Succo di Zenzero Vol. 2, il nuovo album di, rapper della Dark Polo Gang, gli chef del ristorante stellato Bros Floriano Pellegrino e Isabelle Poti hanno studiato un menù ispirandosi proprio alle tracce del disco. Il menù è stato servito in occasione dell'evento esclusivo organizzato giovedì sera a Milano per la release dell'album, uscito a mezzanotte. Dopo aver pubblicato nel 2016 Succo di Zenzero, che ha segnato la strap italiana,torna all'esperienza da solista con questo progetto, caratterizzato da tanta voglia di sperimentare e da moltissimi featuring. Nell'album, composto da 16 tracce, il trapper di Roma riesce a far convivere artisti che provengono da mondi completamente diversi, da Myss Keta a Sangiovanni. Evento...

borghi_claudio : Mi toccherà invitare a cena Renzi una sera... del resto già gliene dovevo una per aver fatto saltare conte e gualti… - ilriformista : La corte d’appello di Milano ha assolto la donna che aveva sentito il giudice #Esposito dire a una cena: “… - 2piedi : RT @borghi_claudio: Mi toccherà invitare a cena Renzi una sera... del resto già gliene dovevo una per aver fatto saltare conte e gualtieri.… - the_masseurr : RT @duro_giuseppe: ?????? mi ha inviato un amico a casa sua a cena ci siamo messi a bere eravamo così umbriachi che mi sono fatto fare una sup… - rusconi_lg : RT @mm_nurita: Ho una rabbia dentro...ieri sera cena da mia cognata, suo compleanno. Lei seduta a capotavola, mio figlio piccolo si siede a… -

Ultime Notizie dalla rete : Una cena

GQ Italia

Infine, innegabile, c'è anchesorta di diffidenza che ciascuno di noi, pur potendo, ha nella ... ciò che infastidirebbe di più è se, successivamente a un'uscita asi risultasse positivi, si ...per Sir Edmund Hillary (1), il mio vicino, un perfetto estraneo, citò Chesterton abbastanza a ampiamente. Si scoprì che era un membro della squadra di Hillary e in tre scalate dell'Himalaya e ...Per il segretario leghista Casini non appartiene alla sua coalizione, quindi potrebbe essere eleggibile da tutti ...Salice Terme si trova sulla antica Via del sale. Quindi, anche se lontana dal mare le sue acciughe e il baccalà conservati sotto sale, anticamente utilizzati come merce di scambio per i baratti, fanno ...