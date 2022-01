Rubano una macchina ma si schiantano contro le auto in sosta (Di sabato 22 gennaio 2022) Nella notte appena trascorsa i Carabinieri della Compagnia di Trapani sono intervenuti nella via Tosto De Caro in quanto era stata segnalata una macchina che, a forte velocità, sbandava andando a schiantarsi contro della auto parcheggiate danneggiandone tre. Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato le auto coinvolte ma degli autori dell’incidente nessuna traccia. Da Sicilia.News. Leggi su sicilia.news (Di sabato 22 gennaio 2022) Nella notte appena trascorsa i Carabinieri della Compagnia di Trapani sono intervenuti nella via Tosto De Caro in quanto era stata segnalata unache, a forte velocità, sbandava andando a schiantarsidellaparcheggiate danneggiandone tre. Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato lecoinvolte ma degliri dell’incidente nessuna traccia. Da Sicilia.News.

