Prezzemolo sott’olio | ottimo da tenere sempre a portata di mano

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 22 gennaio 2022) Vi piacciono gli intingoli e le salsine, soprattutto se sono leggermente piccanti? Ebbene con la ricetta di oggi ve ne proponiamo una a base diche contiene del peperoncino. Il suo gusto è sorprendente e anche la sua preparazione è semplice, bastano infatti pochi passaggi per riuscire a realizzarla. Vediamo tutti gli ingredienti necessari e il procedimento. Tempo di preparazione: 15? Tempo di cottura: –? Ingredienti –fresco q.b. – Olio extra vergine di oliva q.b. – Pepe nero in grani q.b. – Aglio q.b. – Peperoncino q.b Preparazione delcon peperoncino Per prima cosa prendere le foglie di, meglio se quelle più grandi, lavarle accuratamente con l’acqua fredda e successivamente asciugarle con la carta da cucina. Per precauzione è comunque ...