Pil, risalita a forte rischio: possibile stop in I trimestre (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – risalita a forte rischio per il Pil italiano. A inizio 2022 si sono fatte più fitte le nubi, addensatesi già a fine 2021 sulla risalita del PIL italiano, stimato in frenata nel 4° trimestre. Con gli attuali prezzi abnormi dell’energia, i margini erosi, la scarsità di commodity e l’aumento dei contagi, il rischio è che il Pil subisca uno stop nel 1° trimestre: almeno -0,8% l’impatto del caro-energia sul Pil del 2022 (stime Csc). E’ quanto emerge dalla Congiuntura Flash di gennaio 2022 di Confindustria. INDUSTRIA – Per l’industria è attesa una flessione spinta anche dal costo insostenibile dell’energia. Stando alla Congiuntura Flash, lo scenario per la manifattura ha iniziato a peggiorare a dicembre: il Pmi è sceso (62,0 da 62,8), pur ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) –per il Pil italiano. A inizio 2022 si sono fatte più fitte le nubi, addensatesi già a fine 2021 sulladel PIL italiano, stimato in frenata nel 4°. Con gli attuali prezzi abnormi dell’energia, i margini erosi, la scarsità di commodity e l’aumento dei contagi, ilè che il Pil subisca unonel 1°: almeno -0,8% l’impatto del caro-energia sul Pil del 2022 (stime Csc). E’ quanto emerge dalla Congiuntura Flash di gennaio 2022 di Confindustria. INDUSTRIA – Per l’industria è attesa una flessione spinta anche dal costo insostenibile dell’energia. Stando alla Congiuntura Flash, lo scenario per la manifattura ha iniziato a peggiorare a dicembre: il Pmi è sceso (62,0 da 62,8), pur ...

