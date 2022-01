Milano: app myAfolmet, 44mila code evitate a utenti centri impiego (Di sabato 22 gennaio 2022) Milano, 21 gen. (Labitalia) - Oltre 44mila code tagliate a vantaggio degli utenti dei centri per l’impiego, più di 23mila utilizzatori attivi, oltre 31mila download su smartphone e tablet. E' positivo il bilancio, dei primi 9 mesi dell’app... Leggi su europa.today (Di sabato 22 gennaio 2022), 21 gen. (Labitalia) - Oltretagliate a vantaggio deglideiper l’, più di 23mila utilizzatori attivi, oltre 31mila download su smartphone e tablet. E' positivo il bilancio, dei primi 9 mesi dell’app...

Advertising

AfolMet : RT @TommasoDiRino: #myafolmet Oltre 44mila code tagliate a vantaggio degli utenti dei Centri per l'impiego. Sta succedendo nell'area metrop… - fetvsmichael : @castawaylexx se avessi i soldi prenderei le date di tutto il tour dei 5sos???? ma sono povero e mi accontento di que… - codata1996 : RT @TommasoDiRino: #myafolmet Oltre 44mila code tagliate a vantaggio degli utenti dei Centri per l'impiego. Sta succedendo nell'area metrop… - TommasoDiRino : #myafolmet Oltre 44mila code tagliate a vantaggio degli utenti dei Centri per l'impiego. Sta succedendo nell'area m… -