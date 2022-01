Lecco | Thomas muore a 19 anni | travolto da un albero mentre tagliava la legna

Advertising

Tragedia in provincia dia Colle Brianza, dove un ragazzo di 19 anni è morto oggi dopo essere stato travolto da un albero mentre tagliava la legna in un bosco della zona. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in un ...... Matteo Scaccabarozzi 7"39 e 7"42, Junior Goho Diseysson 7"43 e 7"35,Cazzola un doppio 7"48,...(CR) presenti anche atleti di altre società e non solo i giallo blu dell'AtleticaColombo ...Thomas Tavola è la giovanissima vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi a Sirone. Il 19enne era originario di Colle Brianza, paese in cui risiedeva con la famiglia. Nelle prime o ...L’Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori ha intanto vietato oggi con ordinanza la navigazione da mercoledì 12 a giovedì 13 gennaio, con sospensione di tutte le attività subacquee, di balneazi ...