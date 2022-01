Infortunio Correa l’Inter corre ai ripari: la mossa dei nerazzurri! (Di sabato 22 gennaio 2022) Infortunio correa più grave del previsto. L’Infortunio rimediato dall’argentino in coppa Italia contro l’Empoli desta preoccupazione nei pensieri di Simone Inzaghi, tecnico nerazzuro. Dagli ultimi esami strumentali, i tempi stimati per il recupero sarebbe di circa un mese prima di rientrare in gruppo. Kostic-Eintracht l’Inter corre ai ripari per cercare subito un sostituto. Secondo alcune indiscrezioni il nome più accreditato sarebbe quello di Filip Kostic. Il valore dell’attaccante tedesco e di circa 10 milioni di euro ma l’Eintracht non apre spiragli per il prestito. Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022)più grave del previsto. L’rimediato dall’argentino in coppa Italia contro l’Empoli desta preoccupazione nei pensieri di Simone Inzaghi, tecnico nerazzuro. Dagli ultimi esami strumentali, i tempi stimati per il recupero sarebbe di circa un mese prima di rientrare in gruppo. Kostic-Eintrachtaiper cercare subito un sostituto. Secondo alcune indiscrezioni il nome più accreditato sarebbe quello di Filip Kostic. Il valore dell’attaccante tedesco e di circa 10 milioni di euro ma l’Eintracht non apre spiragli per il prestito.

