Calcio | Venezia; Bertolini | avremmo meritato il pareggio

Advertising

Gazzetta_it : Dzeko su Modolo, ci stava il fallo. Ma il Var non poteva intervenire - SkySport : INTER-VENEZIA 2-1 Risultato finale ? ? #Henry (19') ? #Barella (40') ? #Dzeko (90') ? ? - Gazzetta_it : L'Inter prova la fuga con un'altra rimonta: Dzeko stende il Venezia al 90' - SkySport : Inter-Venezia, Inzaghi: 'Cambi decisivi, ma il campo di San Siro è un problema' #SkySport #SerieA #SkySerieA… - LALAZIOMIA : Calcio TV: Inter-Venezia Streaming Lazio-Atalanta Gratis, dove vederle Oggi. Domani Milan-Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Venezia

Nella ripresa l'Inter prova ad alzare il ritmo, ma sbatte sulla difesa ordinata del. Che si crea, in contropiede, pure la palla per il nuovo vantaggio, ma Handanovic stavolta è attento sul ...Risultato fondamentale in ottica Scudetto per la banda di Simone Inzaghi, che consolida la leadership del campionato volando a +5 sul Milan e +7 sul Napoli a parità di partite giocate. Sono ...(ANSA) - ROMA, 22 GEN - L'Inter versione Inzaghi non molla mai, anche nelle partite in cui fa più fatica. E così, dopo il gol al 120' di Sanchez ...Prosegue la 23ma giornata della Serie A 2021-2022 di calcio, con lo svolgimento di altri due anticipi nel pomeriggio odierno dopo la sfida di ieri sera tra Hellas Verona e Bologna. Da segnalare in par ...