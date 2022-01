Balotelli e Joao Pedro verso la convocazione in azzurro: Mancini le prova tutte per arrivare in Qatar (Di sabato 22 gennaio 2022) Il “figliol prodigo” Balotelli e il brasiliano Joao Pedro, già squalificato per doping, diventato italiano da 4 anni. La nazionale azzurra del ct Roberto Mancini le tenta tutte per acciuffare l’ultimo posto disponibile per i mondiali in Qatar. L’ultima indiscrezione è confermata dai quotidiani sportivi. Mario Balotelli potrebbe infatti tornare a respirare l’aria del club azzurro. Prende infatti corpo l’ipotesi che l’attaccante oggi all’Adana Demirspor, in Turchia, possa essere chiamato dal c.t. Mancini per lo stage che l’Italia sosterrà la settimana prossima, in concomitanza con lo stop della Serie A. Solo lunedì, però, si saprà se questa che al momento è una suggestione si trasformerà in una realtà. Lo anticipa la Gazzetta dello ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 gennaio 2022) Il “figliol prodigo”e il brasiliano, già squalificato per doping, diventato italiano da 4 anni. La nazionale azzurra del ct Robertole tentaper acciuffare l’ultimo posto disponibile per i mondiali in. L’ultima indiscrezione è confermata dai quotidiani sportivi. Mariopotrebbe infatti tornare a respirare l’aria del club. Prende infatti corpo l’ipotesi che l’attaccante oggi all’Adana Demirspor, in Turchia, possa essere chiamato dal c.t.per lo stage che l’Italia sosterrà la settimana prossima, in concomitanza con lo stop della Serie A. Solo lunedì, però, si saprà se questa che al momento è una suggestione si trasformerà in una realtà. Lo anticipa la Gazzetta dello ...

Filippomaggi97 : @777PARTENERS Io non sono contro Balotelli a prescindere....ero il primo, ad esempio, a dire che Ventura poteva dar… - SecolodItalia1 : Balotelli e Joao Pedro verso la convocazione in azzurro: Mancini le prova tutte per arrivare in Qatar… - matteof111 : RT @LoiZ99: Se tra i convocati allo stage leggerò il nome di Balotelli e non quello di Joao Pedro ai playoff tiferò Macedonia - CagliariNews24 : Possibile concorrenza per Joao Pedro? ?? - diego4all : Alla canna del gas Nazionale, vicino il ritorno di Balotelli dopo più di tre anni. Prima chiamata per Joao Pedro… -