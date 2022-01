Ascolti TV 21 gennaio | la spunta lei per un soffio | la vittoria è solo sua I dati

Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 21 Gennaio #Geo ha registrato nell'ultimo programma settimanale 1.916.000 telespettatori par… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 21 Gennaio #DettoFatto ha totalizzato nell'ultima puntata settimanale 589.000 telespettatori… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 21 Gennaio #Pomeriggio5 ha conquistato nell'ultimo programma della settimana; 1.716.000 tele… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Venerdì 21 Gennaio #LaVitaInDiretta termina la settimana registrando nell'ultima puntata settimanale… - ParliamoDiNews : Ascolti 21 gennaio, ecco quanto ha fatto la 36^ puntata del GFVip #ascolti #gennaio #puntata #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti gennaio

Il primo appuntamento, martedì 25alle 19, è con Pablo Trincia e il suo libro "Romanzo di ... Voci dalla Concordia", ideato e realizzato da Chora Media e campione disu Spotify. Martedì ...The Voice Senior 2 -1puntata: 3.645.000 spettatori pari al 18,57% di share 2puntata: 3.568.000 spettatori pari al 18,46% di share 3puntata: 3.630.000 spettatori pari al 18,39% di share ...È stata sospesa dall'Ordine dei medici per le sue posizioni no vax, ma non ha intenzione di smettere di praticare la professione. Barbara Balzoni, dottoressa 47enne iscritta all'Albo dei medici di Ven ...L’AQUILA – “Nei Tribunali è proseguito il lieve calo delle nuove iscrizioni, da tempo registrato: sono stati infatti poco meno di 8.500 i nuovi procedimenti (oltre 9 mila lo scorso anno), di cui 8.000 ...