Altri due morti sul lavoro: in una stamperia di Torino un operaio cade in un macchinario. A Pomezia manutentore precipita da un tetto (Di sabato 22 gennaio 2022) Altri due morti sul lavoro a poche ore dalla tragedia del 18enne morto suo ultimo giorno di tirocinio in un progetto di alternanza scuola-lavoro a Udine. Questa mattina un operaio è morto mentre stava lavorando a una sabbiatrice nell’azienda Silca di Busano, storica stamperia in via Rivara, vicino Torino. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Ivrea, allertati dai colleghi di lavoro dell’operaio, ma non c’è stato nulla da fare per l’uomo, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto dentro la sabbiatrice, macchinario che si usa per pulire i pezzi dello stampaggio. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dei Vigili del fuoco per chiarire la dinamica dell’accaduto. Si tratta del primo caso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022)duesula poche ore dalla tragedia del 18enne morto suo ultimo giorno di tirocinio in un progetto di alternanza scuola-a Udine. Questa mattina unè morto mentre stava lavorando a una sabbiatrice nell’azienda Silca di Busano, storicain via Rivara, vicino. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Ivrea, allertati dai colleghi didell’, ma non c’è stato nulla da fare per l’uomo, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto dentro la sabbiatrice,che si usa per pulire i pezzi dello stampaggio. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dei Vigili del fuoco per chiarire la dinamica dell’accaduto. Si tratta del primo caso ...

