Alex Belli lascia Delia Duran con un post su Twitter: “ti lascio libera” (Di sabato 22 gennaio 2022) Alex Belli dice Addio a Delia Duran con un post su Twitter, il social network “croce e delizia” della modella sudamericana. Ecco le sue parole Twitter dà e Twitter toglie. E’ così per Delia Duran e Alex Belli che, negli ultimi mesi, cavalcano gli alti e bassi del loro rapporto causati dal social network più in voga del momento: Twitter. E’ proprio con un post su Twitter, infatti, che Alex Belli decide di dire addio alla moglie Delia Duran, dopo un lungo periodo di crisi dovuta all’ambiguo rapporto “artistico” tra l’attore e l’influencer Soleil Sorge. Nei giorni ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 gennaio 2022)dice Addio acon unsu, il social network “croce e delizia” della modella sudamericana. Ecco le sue paroledà etoglie. E’ così perche, negli ultimi mesi, cavalcano gli alti e bassi del loro rapporto causati dal social network più in voga del momento:. E’ proprio con unsu, infatti, chedecide di dire addio alla moglie, dopo un lungo periodo di crisi dovuta all’ambiguo rapporto “artistico” tra l’attore e l’influencer Soleil Sorge. Nei giorni ...

Advertising

pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - Evangeline8990 : @AXBproduction dove entrambi si rispettano e si amano l'uno reciprocamente con l'altro e nessuno viene messo in dis… - Damien46885219 : mi è sovvenuto un ricordo, alex belli che dice a non ricordo chi 'io rido e scherzo tutto il giorno ma non fatemi d… - MichelinaLand13 : @AriannaMure @GrandeFratello Se lunedì parlano ancora di alex non c'è la posso fare cambio canale come o fatto vene… - infoitcultura : “Perché non lascio Alex Belli”. Delia Duran come un fiume in piena dopo la diretta GF Vip -