AEW | Jade Cargill continua a dominare | schiantata Anna Jay a Rampage

(Di sabato 22 gennaio 2022) Non si arresta la corsa di. La campionessa TBS, alla prima prova del suo regno, si è confermata sul trono sconfiggendoJay in un match molto combattuto. Laha aggiornato a 25-0 il suo score edunque ala categoria di coppia. Durante il match siparietto tra lei e John Silver: i due si sono sfidati a chi avesse il fisico migliore. Le fasi finali del match titolato The one arm powerbomb and the challenger @jay getsD!@is STILL your TBS Champion here on #AEWon @tntdrama! pic.twitter.com/Zv3b3OoG6B— All Elite Wrestling (@AEW) January 22, 2022

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : AEW Jade

SpazioWrestling.it

Ma non è tutto, perchè nel corso della puntataCargill ha sconfitto Ruby Soho, diventando la ... Vi ricordiamo che potete seguire la programmazione settimanale dellain Italia su Sky Sport . Di ...... Britt Baker ha respinto l'assalto di Ruby Soho aGrand Slam, ma deve probabilmente cominciare a preoccuparsi per una nuova sfidante: l'imbattutaCargill, che è riuscita a prevalere anche ...She’s a long way from touching Bill Goldberg’s famous winning streak, but for now Jade Cargill is a main event star and undefeated champion in AEW.Welcome to Bleacher Report's coverage and recap of AEW Rampage on . After making his return on Wednesday's Dynamite, Jon Moxley had his first AEW match in 2022 when he stepped in the ring with Ethan ...