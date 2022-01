Traffico Roma del 21-01-2022 ore 16 | 30

Advertising

_Carabinieri_ : Roma: 27 persone arrestate dai #Carabinieri a conclusione di 3 anni di indagine su 2 gruppi criminali italo-albanes… - LuceverdeRoma : [AGG] ??? #Roma #incidente - Via Gregorio VII ? tratto chiuso all'altezza di Via Cardinale Silj > Piazza Pio XI ??… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico bloccato causa incidente tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Arezzo (Km 3… - muoversintoscan : ?? Aggiornamento delle 16.05: Si è reso necessario chiudere il tratto. All'interno del tratto chiuso, il traffico è… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma - Grosseto: dalle ore 14.50 traffico rallentato in prossimità di Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

, 21 gen 16:00 - Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha chiarito che nel 2021 "l'Italia ha registrato il migliore......e le previsioni meteorologiche infatti fanno entrare in vigore ulteriori limitazioni al, ... 3 " viale dei Trattati di" via Filangeri " via Citta' del Tricolore; ? Direttrice Bagnolo in ...Parte di Cecchignola senza corrente e chiusa al traffico in via Kobler e via della Cecchignola, nel tratto compreso tra Via del Casale Zola e Via dei ...Maxi incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli. Tra Valdarno e Arezzo, in entrambe le direzioni di marcia, il traffico è bloccato per un incidente avvenuto al km 343 in direzione di Roma, che ha vist ...