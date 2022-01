Sommozzatori cercano nel Casertano pescatore disperso nel lago dei Cigni

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo 36 ore di ricerche nelle acque deldeia Ciorlano (Caserta), non c’è ancora nessuna traccia del38enne che sarebbe caduto due notti fa nello specchio d’acqua dopo essersi avventurato con il gommone a parecchi metri dalla riva, per controllare se la lenza della sua canna da pesca era a posto. L’uomo risiede a Castelpagano, in provincia di Benevento. Le ricerche sono effettuate dai vigili del fuoco del Distaccamento di Piedimonte Matese e daidel Comando Provinciale di Napoli; a coordinarle sul posto i carabinieri della Compagnia di Pieidmonte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.