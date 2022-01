Skicross, Coppa del Mondo: Simone Deromedis e Jole Galli qualificati a Idre Fjall, Regez e Naeslund in testa (Di venerdì 21 gennaio 2022) A Idre Fjall (Svezia) sono andate in scena le qualificazioni della tappa della Coppa del Mondo di Skicross che andrà in scena nel fine settimana. Simone Deromedis si è distinto con nona e quattordicesima posizione, riuscendo a staccare il biglietto per il tabellone a eliminazione diretta. Federico Tomasoni ed Edoardo Zorzi sono riusciti a staccare il biglietto per gara-2 rispettivamente col 22mo e il 26mo posto. Niente da fare per Dominik Zuech e Yanick Gunsch che non sono riusciti a rientrare tra i migliori 32 in nessun caso. A firmare il miglior tempo è sempre stato lo svizzero Ryan Regez, che nel primo caso ha preceduto il francese Terence Tchiknavorian e lo svedese Davis Mobaerg, mentre nel secondo ha avuto la meglio sul transalpino François Place ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) A(Svezia) sono andate in scena le qualificazioni della tappa delladeldiche andrà in scena nel fine settimana.si è distinto con nona e quattordicesima posizione, riuscendo a staccare il biglietto per il tabellone a eliminazione diretta. Federico Tomasoni ed Edoardo Zorzi sono riusciti a staccare il biglietto per gara-2 rispettivamente col 22mo e il 26mo posto. Niente da fare per Dominik Zuech e Yanick Gunsch che non sono riusciti a rientrare tra i migliori 32 in nessun caso. A firmare il miglior tempo è sempre stato lo svizzero Ryan, che nel primo caso ha preceduto il francese Terence Tchiknavorian e lo svedese Davis Mobaerg, mentre nel secondo ha avuto la meglio sul transalpino François Place ...

Advertising

zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo skicross: Mahler e Naeslund vincono a Nakiska azzurri eliminati al primo turno -… - FisiTrentino : Sfiora il podio il campigliano Filippo Zamboni nella tappa austriaca di Coppa Europa di skicross a Reiterlam. Il 20… - LavisioBlog : Zanoner e Paoli si fanno notare in Coppa Europa - Avisio Blog Monica Zanoner e Rebecca Paoli - la prima nella disce… - sportrentino_it : Rebecca Paoli ottima sesta in Coppa Europa skicross - FisiTrentino : Miglior risultato in carriera per Rebecca Paoli, portacolori dello Ski Team Fassa nella gara di Coppa Europa di ski… -