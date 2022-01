L’Eredità sbarca in prima serata con uno speciale su Sanremo – Promo

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Flavio Insinna - L'Eredità Anchein. Nell’ultimo venerdì del mese,della settimana del Festival di, il quiz leader del preserale e condotto da Flavio Insinna guadagna il prime time di Rai 1 con una puntatadedicata alla kermesse canora. Con la partecipazione dei super campioni dee diversi ospiti, sarà l’occasione per rivivere e giocare con la storia del Festival, tra curiosità e aneddoti, in unadi avvicinamento alla nuova edizione, al via il 1° febbraio. Venerdì 28 gennaio, dunque, Rai 1 a tutta game connel solito appuntamento delle 18.45 e il bis alle 21.25, dopo Soliti Ignoti, con...