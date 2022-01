Lazio in zona arancione? D’Amato: ‘Non si può escludere’. I dati aggiornati (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Italia è pronta a cambiare, per l’ennesima volta, “colore” e presto, molto probabilmente, anche quei pochi territori ancora salvi e in zona bianca passeranno in giallo. Mentre la lista dell’arancione si allungherà e tanti territori già dal prossimo lunedì, 24 gennaio, dovranno fare i conti con un ulteriore passaggio. Alla Valle D’Aosta, la prima regione in arancione, potrebbero aggiungersi Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, dove i parametri delle terapie intensive e dei ricoveri in area medica hanno superato la soglia di rischio. Parametri che vacillano anche nel Lazio, Piemonte e Sicilia, Regioni che forse ancora per una settimana resteranno in giallo. Eppure, il passaggio nella fascia restrittiva non è certo escluso nelle prossime settimane. Leggi anche: Quali Regioni in zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Italia è pronta a cambiare, per l’ennesima volta, “colore” e presto, molto probabilmente, anche quei pochi territori ancora salvi e inbianca passeranno in giallo. Mentre la lista dell’si allungherà e tanti territori già dal prossimo lunedì, 24 gennaio, dovranno fare i conti con un ulteriore passaggio. Alla Valle D’Aosta, la prima regione in, potrebbero aggiungersi Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, dove i parametri delle terapie intensive e dei ricoveri in area medica hanno superato la soglia di rischio. Parametri che vacillano anche nel, Piemonte e Sicilia, Regioni che forse ancora per una settimana resteranno in giallo. Eppure, il passaggio nella fascia restrittiva non è certo escluso nelle prossime settimane. Leggi anche: Quali Regioni in...

