L'addio di Mattarella al Csm, restano vertici Cassazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) A meno di una settimana dalla pronuncia del Consiglio di Stato che ha decapitato la Cassazione, il Csm rimette in sella gli stessi vertici bocciati dalla giustizia amministrativa. E dunque rinomina ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) A meno di una settimana dalla pronuncia del Consiglio di Stato che ha decapitato la, il Csm rimette in sella gli stessibocciati dalla giustizia amministrativa. E dunque rinomina ...

Advertising

gioahah : Oppure: Per l’addio al mandato di #Mattarella faranno uscire un Presidente della Repubblica indecente da un’insala… - carlopao86 : RT @ppiersante: Riassumendo, c’è 1 a destra di Francisco Franco (non tanto sveglio dicono a Bugliano) e dove ce lo mette quel sant’uomo di… - Maria11688076 : RT @LilianaArmato: Quirinale, #Mattarella al Csm ribadisce il messaggio sul suo addio: “Auguri per l’attività con il nuovo Capo dello Stato… - dukana2 : RT @ppiersante: Riassumendo, c’è 1 a destra di Francisco Franco (non tanto sveglio dicono a Bugliano) e dove ce lo mette quel sant’uomo di… - superpeppeball : Mattarella ma non ti vergogni? Sei già che ti guardi la punta delle scarpe o aspetti l'addio definitivo? -